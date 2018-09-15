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Украина договорилась с МВФ о повышении цены на газ - Коболев

Украина договорилась с МВФ о повышении цены на газ - Коболев

Правительство Украины на переговорах с МВФ достигло принципиальной договоренности о постепенном повышении цены газа до уровня импортного паритета до 2020 года.

Об этом сообщил глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

“Есть предварительный компромисс, которого правительство достигло (с МВФ – ред). Темпы сейчас обсуждаются”, – сказал он.

По словам главы “Нафтогаза”, вопрос цены на газ является ключевым компонентом переговоров с миссией МВФ, которые ведутся сейчас в Киеве.

В то же время Коболев отметил, что не уверен, что озвученные СМИ цифры повышения цены на первом этапе (23,5-25% – ред) верны.

Миссия МВФ приехала с визитом в Киев 6 сентября. По итогам визита, который должен завершиться 19 сентября, будет принято решение о выделении транша.

Ключевым условием для получения транша от МВФ является повышение цен на газ для населения до рыночных. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о готовности к такому шагу.

Украина в рамках сотрудничества с МВФ обязалась отказаться от специальных обязательств по продаже природного газа по сниженной цене населению и перейти к рыночным ценам, однако летом и осенью 2017 года отказалась от их выполнения.

По материалам Економічна Правда
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