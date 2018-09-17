Средняя зарплата на Уолл-стрит достигла десятилетнего максимума

В 2017 году среднегодовая зарплата работников нью-йоркского рынка ценных бумаг, включая бонусы, выросла на 13% и достигла 422,5 тыс. долларов.

Об этом сообщил финансовый инспектор Томас Динаполи в своем докладе.

Читайте также: Средняя зарплата в Чехии превысила 1200 евро – статистика

В докладе сказано, что средний размер бонуса в секторе за отчетный период был увеличен на 15%, до 184,2 тыс. долларов. Сообщается, что доля премий в структуре зарплат на Уолл-стрит составила 40%.

Средняя зарплата на Уолл-Стрит оказалась самой высокой в сравнении с другими сферами. В 2017 году на нее пришлось 21% совокупных зарплат в частном секторе Нью-Йорка.

Почти четверть специалистов, что занимаются ценными бумагами, за год заработали больше 250 тыс. долларов. В аналогичный период только 2,5% занятых в других сферах нью-йоркской экономики смогли достичь аналогичный доход.

“Уолл-стрит завершала прибылью каждый год с конца рецессии в 2009 году, и вознаграждения в прошлом году достигли максимума с начала финансового кризиса”, – отметил Динаполи.