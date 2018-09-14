В Украине будут продавать права аренды на землю через blockchain

Государственное предприятие СЕТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом) начало реализовывать пилотный проект по продаже прав аренды государственной земли.

Об этом сообщает пресс-служба СЕТАМ.

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В основе системы торгов в СЕТАМ лежит технология blockchain. По словам министра юстиции Украины Павла Петренко, это исключает коррупцию.

«СЕТАМ уже имеет существенный опыт по продаже земли. Совокупная стоимость земельных участков, проданных на OpenMarket, достигла 348,5 млн грн. Торги по продаже аренды земли происходят исключительно с использованием современной технологии Blockchain, которая исключает любые манипуляции и коррупционные риски», — сообщил Петренко.

В СЕТАМ отмечают, что традиционные аукционы по продаже прав на аренду государственной земли продолжают действовать, однако в будущем планируется внесение изменений в Земельный кодекс, которыми вводится новый механизм реализации прав аренды.