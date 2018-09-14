Глава офиса Инвестиционного совета при Президенте рассказала, в какие отрасли ожидаются инвестиции в этом году (видео)

Прошлая неделя ознаменовалась масштабным соглашением между Украиной и Саудовской Аравией. The Saudi Agricultural&Livestock Investment Co. (SALIC), которая специализируется на инвестициях в сельхозпроизводство, купила украинский агрохолдинг “Мрия”.

Инвестиций еще в какие отрасли можно ожидать в этом году, рассказала в эфире передачи “Фінансовий тиждень” Глава офиса Инвестиционного совета при Президенте Украины Юлия Ковалив.

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“Мы видим сектор возобновляемой энергетики. Уже в течение первой половины этого года в Украине было введено в эксплуатацию около 270 МВатт мощностей из возобновляемых источников. Это эквивалентно примерно 270-300 млн долларов прямых инвестиций. До конца года мы ожидаем, что инвестиции только в сектор энергетики достигнут 450 млн долларов. Потенциально могут начаться конкурсы на два порта “Ольвия” и “Херсон”, по которым технико-экономическое обоснование уже готово”, – отметила эксперт.

По ее словам, если парламент будет готов в октябре поддержать закон о концессии, то к концу года уже можно будет начать конкурсные процедуры.

На вопрос об ожидаемом объеме инвестиций в Украину до конца года эксперт ответила, что прогнозируется около 3 млрд долларов иностранных инвестиций.

“Здесь мы более-менее оптимистичны, несмотря на те секторальные темпы и проекты, которые сегодня уже реализуются”, – ответила Юлия Ковалив.