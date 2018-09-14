Межбанк: доллар понизили к 28,13 обязательные продажи экспортеров на фоне отсутствия спроса импортеров

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 2,53 коп., на торгах понедельника укрепился на 2,53 коп., оказавшись на уровне 28,12 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го справочный промежуточный курс доллара, потеряв 2,73 коп., составил 28,12 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,07/28,11 UAH/USD виртуально, без сделок. Заметим, что эти цены закрытия представляются нереальными, поскольку были сформированы 14-го на фоне нулевой ликвидности сделок в пятницу вечером.

К 10.04, выйдя в реальную сферу и подтверждая только что изложенный тезис о нереальности уровней 28,07/28,11 UAH/USD, доллар, инициировав рост, поэтапно поднялся к максимальной за понедельник отметке 28,13/28,15 UAH/USD по состоянию на 11.20 Киева.

С этого момента держатели СКВ на межбанке, убедившись в том, что цена СКВ прекратила рост, инициировали продажи «обязательной» части экспортной выручки, на которую, судя по всему, не находились покупатели. Об этом дала понять стартовавшая с 11.30 Киева коррекция «американца», уронившая цену доллара к 28,09/28,12 около полудня.

На обеденный перерыв рынок ушел около 12.55 Киева на фоне сузивших спред цен: 28,10/28,12 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.00, когда «американец» возобновил рост, начав с менее значимых оферов: 28,10/28,12, а около 15.20 стартовало «порционное» предфинишное повышение долларовых цен, поднявшее курс СКВ на опустевшем межбанке до 28,12/28,14 UAH/USD.

Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,12 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 28,100 / 28,130

евро – 32,756 / 32,791

российский рубль – 0,4119 / 0,4126

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1693 / 1,1694

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