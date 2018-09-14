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Фонд гарантирования вкладов попросит правительство о дополнительных 14 млрд

Фонд гарантирования вкладов попросит правительство о дополнительных 14 млрд

Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил Минфину, что в 2019 году, возможно, потребует дополнительного финансирования в сумме не менее 14 млрд гривен. Официальное письмо Фонд направит в министерство после согласования расчетов с Нацбанком.

Об этом говорится в обосновании к статьям законопроекта о Госбюджете-2019.

“Что касается предварительно обоснованных расчетов относительно необходимого объема финансирования для обеспечения выполнения Фондом гарантирования вкладов физических лиц в 2019 году функций и задач, определенных Законом Украины „О системе гарантирования вкладов физических лиц“, то Фонд в рабочем порядке сообщил Минфину, что в 2019 году, возможно, потребует дополнительного финансирования в сумме не менее 14 млрд гривен (официальное письмо будет отправлено после согласования расчетов с НБУ)”, — отмечается в документе.

Кроме того, для сохранения доверия вкладчиков и стабильной работы банковской системы, а также для обеспечения выполнения Фондом возложенных на него полномочий и функций и соблюдения им в случае необходимости минимального объема средств, в бюджете предлагается предусмотреть возможность выпуска ОВГЗ сверх объемов, установленных приложением № 2 к закону о государственном бюджете, в обмен на эти облигации векселей, выданных Фондом.

По материалам УНН
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