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Все автомобильные гаражи у Маска хотят объединить в единую сеть

Все автомобильные гаражи у Маска хотят объединить в единую сеть

Попасть в подземный транспортный туннель Илона Маска можно будет из собственного гаража. Там же в туннеле можно будет сделать новый гараж или парковочное место. Американская компания Boring, принадлежащая Маску, хочет делать въезд в подземные тоннели прямо из гаража владельца автомобиля.

Как известно, компания Boring сейчас строит под Лос-Анджелесом подземный транспортный туннель. По нему смогут ездить автомобили и даже ходить пешеходы. Кроме того, уже даже начались работы по строительству такого подземного туннеля из Нью-Йорка в Вашингтон, а в следующем году хотят начать работы по соединению под землей Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Во всяком случае, об этом много говорит Илон Маск.

Попадать автомобилистам в такие транспортные подземные туннели можно будет прямо из своего собственного гаража, например, в частном доме в пригороде. Об этом говорят представители компании Boring. То есть водители смогут избежать утренних и вечерних пробок, без проблем приезжая на работу и домой.

По материалам autonews.ua
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