МАУ в 2019 году запустит рейсы по трем новым направлениям

Компания “Международные авиалинии Украины” (МАУ) расширит географию полетов летом 2019 года, запустив прямые рейсы до Измира, Софии, Бухареста.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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“В период летней навигации 2019 авиакомпания расширит географию полетов в Юго-Восточной Европе и приступит к выполнению собственных прямых рейсов до Измира, Софии, Бухареста. Запуск новых рейсов из Киева в Софию, Бухарест запланирован на начало летнего сезона – 31 марта 2019, а добраться из Киева до Измира пассажиры смогут, начиная с 15 июня 2019 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что полеты в направлении Киев – София будут выполняться самолетами Embraer-145 ежедневно. До Измира и Бухареста будут летать Boeing 737-800 нового поколения.

Минимальная стоимость перелета в одну сторону при условии заблаговременного бронирования составит 591 гривну.

Также МАУ планирует повысить интенсивность полетов по уже существующим направлениям. В частности, с 31 марта 2019 года рейсы Киев – Днепр и Киев – Одесса будут летать трижды в день, а Киев – Будапешт – дважды в день.