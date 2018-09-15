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В августе Украина экспортировала 22 тыс. т сахара

В августе Украина экспортировала 22 тыс. т сахара

За последний месяц маркетингового года отечественные производители поставили на внешние рынки 22,4 тыс. т сахара.

Об этом Finance.ua сообщили в пресс-службе Укрсахара.

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Основные поставки августа осуществлялись в Узбекистан – 79%. Также незначительные отгрузки были в Азербайджан и Молдову – 10% и 6% соответственно.

«Август, как правило, не слишком активный месяц в плане экспорта, поэтому имеем снижение поставок на 39%, если сравнивать с прошлым месяцем», – прокомментировала руководитель аналитического отдела НАСУ «Укрсахар» Руслана Бутило.

Всего за сентябрь-август 2017/2018 МГ было экспортировано 560,4 тыс. т сахара.

Напомним, что нынешней сезон сахароварения стартовал 31 августа. По состоянию на 14 сентября работает 13 сахарных заводов и изготовлено 41,1 тыс. т сахара.

По материалам Finance.UA
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