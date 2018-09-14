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Разрисованные вагоны обошлись "Укрзализныце" в 1 миллион гривен

Разрисованные вагоны обошлись "Укрзализныце" в 1 миллион гривен

За 8 месяцев 2018 года “Укрзализныця” потратила на восстановление пригородных поездов и объектов инфраструктуры, которые пострадали от действий вандалов, 970 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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“Только в августе при обслуживании поездов на станциях Святошин и Киев-Волынский были обнаружены разрисованные вагоны пригородных поездов; на станции Тетерев злоумышленники похитили кресло машиниста и сломали пульт управления в кабине поезда. Кроме того, воры присвоили шесть огнетушителей, двое салонных дверей, два оконных блока аварийного выхода и прочее”, – жалуются в “Укрзализныце”.

В УЗ напоминают, что физическая изношенность ее парка электропоездов составляет 86%, дизель-поездов – 97%.

“Пассажиры иногда не лучшим образом ведут себя также со скоростными поездами. За время эксплуатации скоростных поездов, с 2012 года по июнь 2018-го включительно, общие затраты на внеплановые ремонты поездов, связанные с актами вандализма и вмешательством посторонних лиц, составили около 16 млн грн”, – добавили в УЗ.

По материалам Центр транспортных стратегий
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