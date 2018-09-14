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Укрзализныця распродает 16 тыс. ненужных вагонов

Укрзализныця распродает 16 тыс. ненужных вагонов

Укрзализныця продаст на аукционах около 16 тысяч старых списанных вагонов.

Об этом заявил и. о. главы правления УЗ Евгений Кравцов.

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“Мы уже начали утвержденную Кабмином процедуру: независимый эксперт должен оценить состояние вагона, который списывается или продается, как металлический лом. “Укрзализныця”, используя эту оценку, объявит торги на прозрачные продажи. Все желающие могут купить списанный вагон. Процедура происходит по аукционному принципу. Большую прозрачность трудно представить. Мы уже направляем на такую процедуру 16 тысяч старых вагонов”, – сказал он.

По словам Кравцова, за продажу этих вагонов УЗ планирует получить 1-2 миллиарда гривен прибыли, которые направят в том числе на обновление парка вагонов и локомотивов.

По материалам Фокус
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