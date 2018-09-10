Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 50 0

Укрзализныця сообщила о масштабах реконструкции и ремонта путей

Укрзализныця сообщила о масштабах реконструкции и ремонта путей

В январе-августе 2018 года Укрзализныця реконструировала почти 184 км пути и капитально отремонтировала более 167 км, заменила на новые 106 комплектов стрелочных переводов. В этом году компания планирует выполнить больше ремонтно-путевых работ, чем в прошлом.

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

Читайте также: Укрзализныця планирует списать 40% тепловозов

Отмечается, что в сентябре железнодорожники планируют реконструировать 36,1 км путей, капитально отремонтировать 34 км пути, выполнить средний ремонт 118,6 км пути и комплексно-оздоровительный – 55,4 км пути на различных направлениях.

В целом всеми видами ремонта Укрзализныця в 2018 году запланировала оздоровить 1935,4 км пути и 1317 комплектов стрелочных переводов, это превышает прошлогодние объемы ремонтно-путевых работ. В 2017 году Укрзализныця всеми видами ремонта оздоровила 1751,4 км путей и 1184 комплекта стрелочных переводов.

В ПАО “Укрзализныця” отметили, что для обновления инфраструктуры и подвижного состава отрасль нуждается в долгосрочных инвестициях и совершенствовании тарифной политики. Из года в год наблюдается тенденция, когда индекс цен производителей промышленной продукции, которую потребляет отрасль, значительно опережает цены на перевозки грузов железнодорожным транспортом.

«Без экономически справедливого тарифа уже через 10-15 лет у Укрзализныци из 20 тыс. км путей останется максимум 5», – отметил директор по экономике и финансам ОАО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.

Всего за 8 месяцев 2018 года Укрзализныця инвестировала почти 8,5 млрд грн в развитие своих основных фондов, в частности, в модернизацию инфраструктуры, приобретение и ремонт подвижного состава. Из них почти 2,8 млрд грн направлено на материалы верхнего строения пути.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018