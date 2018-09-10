Укрзализныця сообщила о масштабах реконструкции и ремонта путей

В январе-августе 2018 года Укрзализныця реконструировала почти 184 км пути и капитально отремонтировала более 167 км, заменила на новые 106 комплектов стрелочных переводов. В этом году компания планирует выполнить больше ремонтно-путевых работ, чем в прошлом.

Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

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Отмечается, что в сентябре железнодорожники планируют реконструировать 36,1 км путей, капитально отремонтировать 34 км пути, выполнить средний ремонт 118,6 км пути и комплексно-оздоровительный – 55,4 км пути на различных направлениях.

В целом всеми видами ремонта Укрзализныця в 2018 году запланировала оздоровить 1935,4 км пути и 1317 комплектов стрелочных переводов, это превышает прошлогодние объемы ремонтно-путевых работ. В 2017 году Укрзализныця всеми видами ремонта оздоровила 1751,4 км путей и 1184 комплекта стрелочных переводов.

В ПАО “Укрзализныця” отметили, что для обновления инфраструктуры и подвижного состава отрасль нуждается в долгосрочных инвестициях и совершенствовании тарифной политики. Из года в год наблюдается тенденция, когда индекс цен производителей промышленной продукции, которую потребляет отрасль, значительно опережает цены на перевозки грузов железнодорожным транспортом.

«Без экономически справедливого тарифа уже через 10-15 лет у Укрзализныци из 20 тыс. км путей останется максимум 5», – отметил директор по экономике и финансам ОАО «Укрзализныця» Андрей Рязанцев.

Всего за 8 месяцев 2018 года Укрзализныця инвестировала почти 8,5 млрд грн в развитие своих основных фондов, в частности, в модернизацию инфраструктуры, приобретение и ремонт подвижного состава. Из них почти 2,8 млрд грн направлено на материалы верхнего строения пути.