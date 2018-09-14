Мировой рынок смартфонов в 2018 году уйдет в минус

В исследовательской компании Strategy Analytics пересмотрели прогноз по глобальному рынку смартфонов. Вместо роста продаж аналитики теперь предсказывают спад и считают, что в следующем году положительная динамика возобновится.

В сообщении на сайте Strategy Analytics говорится, что в 2018 году объем мирового рынка смартфонов снизится из-за увеличения цикла замены устройств, роста цен, консолидации отрасли, насыщения спроса в Китае и США, а также по причине экономических проблем.

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Темпы снижения продаж эксперты не уточняют. Ранее они ожидали, что в 2018 году на мировом рынке смартфонов сохранятся минимальные темпы роста, как и в предыдущие пару лет.

Специалисты оценивали, что в этом году производители поставят в общей сложности около 1,49 млрд смартфонов, что на 1,4% больше прошлогоднего показателя в 1,47 млрд штук. Почти такими же темпы роста были в 2016 и 2017 годах, когда отгрузки смартфонов увеличились на 1,8% и 1,2% соответственно.

По данным Strategy Analytics, в 2019 году рынок вернется к росту, показав подъем на уровне 2%. Прежде аналитики ожидали темпы роста в 3,5%, а также предсказывали рост на 4,4% в 2020 году и на 4,9% в 2021-м.

Согласно прогнозу аналитической компании IDC, в период с 2017 по 2022 годы мировой рынок смартфонов будет расти ежегодно на 2,8% и составит 1,68 млрд штук к концу этого отрезка времени.