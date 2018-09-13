К 2022 году смартфоны большого размера захватят почти 85% рынка

Хотя в этом году на мировом рынке смартфонов ожидается спад, аналитики IDC полагают, что в 2019-м динамика исправится на позитивную.

По оценкам экспертов, глобальные поставки коммуникаторов снизятся на 0,7%, с 1,465 млрд в 2017-м до 1,456 млрд штук в 2018 году.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что во второй половине этого года отгрузки будут на 1,1% выше, чем год назад, а с 2019 по 2022-й на рынке прогнозируется небольшой рост, в пределах нескольких процентов. К концу рассматриваемого периода объем рынка должен достигнуть 1,646 млрд устройств, считают в IDC.

Драйвером роста отрасли станут модели большого размера с диагональю экрана от 5,5 дюйма и больше (их еще раньше называли фаблетами). Ожидается, что в 2018 году к данной категории будут относится более 941 млн устройств или 64,7% поступивших на рынок смартфонов. Для сравнения, в 2017 году отгрузки фаблетов были на уровне 623,2 млн аппаратов, а их доля на рынке составляла лишь 42,5%.

К 2022 году крупноразмерные смартфоны станут господствующей категорией на рынке: поставки и доля фаблетов достигнут 1,39 млрд штук или 84,5%.

Еще одна тенденция ближайших нескольких лет – дальнейшее распространение аппаратов формата 18:9. Специалисты отмечают, что если раньше это соотношение сторон было характерно лишь для флагманских и высококлассных устройств, то в 2018-м появились и более доступные по цене смартфоны этого типа. Также отмечается, что во II квартале 2018-го устройства с соотношением сторон 17,5:9 и выше впервые обошли по поставкам привычные устройства с форматом экрана 16:9.

В IDC ожидают усиление тенденции с выходом новых моделей iPhone, две из которых, как ожидается, получат экраны размером более 6 дюймов.

Рассмотрев перспективы отрасли с географической точки зрения, аналитики добавили, что китайский рынок смартфонов, наконец, начинает демонстрировать признаки восстановления. Поставки в КНР в этом году снизятся на 6,3%, что чуть хуже мировой динамики. Тем не менее, во второй половине 2018 года спад замедлится до 2%, а в 2019-м ожидается возвращение к росту.

В то же время в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть две другие страны, где прогнозируется двузначный подъем. Так, рынок смартфонов Индии вырастет на 14,4%, а в Индонезии поставки устройств увеличатся на 15,4%.

Также в исследовании приводится прогноз по основным операционным системам. Google Android сохранит доминирующие позиции: доля “гуглофонов” с 2018 по 2022 годы будет колебаться в диапазоне от 84,8% до 85,5%. Аппараты под управлением iOS в тот же отрезок займут от 15,1% до 14,5% рынка.

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