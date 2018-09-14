С начала года план приватизации выполнен на 0,2%, - Счетная палата

В госбюджете на 2018 год поступления от приватизации запланированы на уровне 22 млрд грн. По факту от продажи госсобственности выручили пока лишь 50 млн грн, около 0,2% от запланированной суммы.

Об этом свидетельствуют данные отчета Счетной палаты Украины.

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Ситуация с невыполнением плана доходов от приватизации повторяется не первый год. Причин тому много. Одна из них – неэффективное управление государственной собственностью.

Как следует из отчета Счетной палаты, анализ хозяйственной деятельности госпредприятий за 9 месяцев 2017 года установил, что только 14 из них за этот период показали прибыль, 20 — работали удовлетворительно, 49 — неэффективно. На деле ситуация может быть еще хуже. Ведь информация о деятельности каждого второго предприятия и вовсе отсутствует.

Кроме того, неэффективно государство работает и с собственниками ранее проданного госимущества. Так, применение мер воздействия к недобросовестным покупателям государственного имущества в соответствии с действующим законодательством осуществляется недостаточно.

По результатам контроля договоров купли-продажи государственного имущества Фондом в 2017 году установлено невыполнение условий по 81 договору.

При этом на начало 2017 задолженность по не уплаченным в государственный бюджет штрафным санкциям за нарушение покупателями условий заключенных договоров приватизации составляла 73,4 млн грн, но к началу 2018 года сумма начисленных и не уплаченных по решению судов штрафных санкций составляет уже 2,24 млрд гривен.

Такое увеличение произошло за счет начисления ООО “ЕСУ” пени в сумме 2,17 млрд грн при расторжении договора купли-продажи ОАО “Укртелеком” за невыполнение инвестиционного обязательства.