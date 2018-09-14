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ГФС разоблачила одну из схем контрабанды леса-кругляка в Румынию

ГФС разоблачила одну из схем контрабанды леса-кругляка в Румынию

Одной из схем, по которой контрабандисты экспортируют лес-кругляк в Румынию, является декларирование его как топливной древесины низкого качества.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.

“По данным ГФС, в 2018 году в Румынию было вывезено 406 тыс. тонн древесины. Также фиксируются и факты применения схем при экспорте этой категории товара. Например, лес-кругляк декларируется как топливная древесина низкого качества с закупочной ценой более 20 евро/куб м. При этом в Румынии стоимость этого товара составляет уже 5 раз больше”, – рассказали фискалы.

Также отмечается, что в целом в течение 2018 года на украинском-румынском участке границы было зафиксировано более 2 тыс. фактов нарушения таможенного законодательства по незаконному перемещению товаров на общую сумму 86,5 млн грн. Из незаконного оборота изъято товаров стоимостью почти 60 млн гривен.

Напомним, по данным ГФС, среднесуточный показатель оформления на экспорт топливной древесины в июле текущего года уменьшился почти в 2 раза по сравнению с июнем.

По материалам УНН
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