В Украине запускается единая система для неотложной помощи: через спутник и почти за 9 минут

В стране продолжается реформа экстренной медицинской помощи – Минздрав готовится к запуску электронной системы для неотложной помощи “Централь 103”. В перспективе она объединит все украинские оперативно-диспетчерские службы (ОДС) в единый ресурс, который позволит быстро обмениваться данными о входящих звонках. Какие еще преимущества предоставит новая система, узнала “Сегодня”.

Когда и где

В ближайшее время в “Централь 103” подключат восемь областей (Винницкую, Донецкую, Запорожскую, Одесскую, Полтавскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую) и Киев. Сейчас в тестовом режиме. На обкатку системы чиновники выделяют год. После этого, если результаты будут положительными, “Централь” внедрят в других регионах. В будущем “Централь 103” будет взаимодействовать с системой E-Health. Это поможет создать полноценную электронную медкарту пациента, а также позволит системам обмениваться данными – медики на вызов смогут онлайн получить доступ к истории болезни пациента. Пока же система тестируется, в Министерстве здравоохранения собираются разработать единые требования к оперативно-диспетчерским службам.

Скорость и спутник

Прежде всего обмен данными поможет наладить контакт между службами.

“Отсутствие взаимодействия приводит к абсурдным ситуациям. Например, при ДТП на границе двух областей выезжает бригада скорой, которая находится дальше от места происшествия, но формально именно она должна принять вызов”, – рассказывают в Министерстве здравоохранения.

Система же призвана оптимизировать работу ОДС и повысить их эффективность. Если сегодня среднее время обработки вызова составляет 3-5 минут, то “Централь 103” должна сократить его до одной минуты. Это станет возможным благодаря автоматическому подбору доступных ближайших бригад – сегодня диспетчеры обзванивают экипажи самостоятельно. А чтобы система “видела” местоположение каждой команды и ее статус, на всех машинах экстренной помощи установят GPS. Это поможет скорым быстрее добираться до пациентов – вместо сегодняшних 16-20 минут за 9-12 минут.

Вызов без звонка

Вызов скорой помощи станет также доступным для людей с нарушениями слуха и речи – таких, по данным Министерства здравоохранения, в Украине около одного миллиона. “Централь 103” предусматривает неголосовой вызов – можно будет просто послать сообщение диспетчеру.

Также при необходимости система поможет диспетчерам быстро привлечь к оказанию экстренной помощи работников других экстренных служб – полиции и спасателей.

“В рамках проекта мы впервые в режиме реального времени увидим, на каких этапах возникают проблемы. На основе этих данных Агентство экстренной медицины сможет давать рекомендации по повышению качества оказания помощи, – объясняет глава проекта по оптимизации работы ОДС экстренной медпомощи Роман Лански. – Например, это могут быть советы по необходимому количеству бригад в определенном регионе и местам их размещения”.

Фельдшер Виталий Роик из Николаевской области говорит, что в их регионе подобная система уже действует:

“Скорость приезда бригад теперь на высоте. Но минус ресурса в том, что он до сих пор не распределяет вызовы на профильные и непрофильные. Часто приходится выезжать к тем, кому срочная помощь не нужна”.

Врач Людмила Цыганкова сомневается, что “Централь” сможет без помощи диспетчеров корректно распределять вызовы:

“Только диспетчер знает, какое оборудование в какой машине и где квалификация экипажа больше подходит под вызов.

Мария Пирогова