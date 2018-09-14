Компания Amazon расследует утечку данных из-за взяток сотрудникам

Крупнейший американский интернет-магазин Amazon начал расследование по поводу того, что сотрудники компании брали взятки в обмен на конфиденциальную информацию о продажах на платформе.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Указано, что независимые продавцы также получали возможность удалять негативные отзывы и восстанавливать удаленные аккаунты за взятки в размере от 80 до 2 тысяч долларов. Особенно распространена практика была в Китае.

В компании отметили, что требуют от сотрудников придерживаться высоких этических стандартов. Нарушителям грозит увольнение и юридические или судебные санкции. Также накажут и продавцов, которые прибегали к нечестным действиям. Так, их аккаунты и отзывы об их товарах удалят, а средства заморозят.

Согласно данным Wall Street Journal, Amazon начала расследование в мае этого года, узнав о наличии такой практики в Китае. Чтобы связаться с сотрудниками компании, независимые продавцы воспользовались китайским приложением для обмена сообщениями WeChat.

Напомним, в начале сентября рыночная капитализация онлайн-ритейлера Amazon превысила 1 трлн долларов. Отметим, что до Amazon из американских компаний эту отметку удалось преодолеть только Apple.

Amazon во втором квартале этого года показал прибыль, вдвое превысившую ожидания биржи. В частности, во втором квартале Amazon получил прибыль в размере 2,5 млрд долларов, тогда как за аналогичный период прошлого года компания заработала только 197 млн ​​долларов.