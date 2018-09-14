Правительство выделит в следующем году более 4 миллиардов на развитие электроэнергетики

Кабинет министров закладывает в проект Госбюджета Украины на 2019 год более 4 миллиардов на развитие электроэнергетики.

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

“Я считаю, что нам надо навести порядок в угольной промышленности. То, что мы имеем, не устраивает ни шахтеров, ни национальную экономику Украины. Поэтому в этом году мы выделяем ресурс на модернизацию украинских шахт на уровне 2,3 млрд грн”, – сказал Гройсман.

Он добавил, что 1 млрд грн будет инвестировано в повышение надежности поставок электроэнергии, а 713,7 млн грн – на реконструкцию гидроэлектростанций.