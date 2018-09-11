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Ставки по депозитам в гривне и валюте: интересное за неделю

Ставки по депозитам в гривне и валюте: интересное за неделю

Желаете разместить депозит, но не знаете, какой банк и условия выбрать? На портале Finance.ua работает удобный сервис, который помогает вкладчикам размещать свои сбережения с минимальными рисками и максимальной выгодой.

Более того, мы каждый день пытаемся привлечь новые и новые банки в нашу программу “Бонус к депозиту”, чтобы вы смогли получать ощутимую прибавку к процентный ставке:

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Также аналитики портала Finance.ua ежедневно сравнивают все изменения ставок и условий. Сегодня мы предлагаем ТОП-5 наиболее интересных изменений за текущую неделю:

  • Банк Альянс с 10.09.2018 решил повысить ставки по депозитам в долларах США. Сроки вкладов и ставки годовых теперь выглядят так:
    - за 6 месяцев 3,50%
    - за 9 месяцев 3,10%
    - за 12 месяцев 5%+1%. Надбавка в +1% от банка, если сумма вклада выше 10 000 дол.США/10 000 евро на срок от 12 мес.

Если оформить вклад через портал Finance.ua, Бонус к депозиту составит до +0,7% годовых.

  • ПУМБ повысил ставки с 10 сентября, но в гривне. Теперь максимально вы можете получить 15,7% годовых, разместив вклад Доходный свыше 200 тыс. грн на срок 12 мес.
  • Банк Форвард внёс изменения в свою депозитную программу. Немного снизились ставки по вкладам: Максимум Интернет-банк – на срок 3, 6, 12 мес. Шаг навстречу Стандарт через Интернет-Банк – 6, 12 мес. Шаг навстречу через Интернет-Банк – 3, 6, 9 мес. по доллару, а по евро только на 3 месяца.

Мы не меняли Бонусы к депозитам Банка Форвард.

  • Альфа-Банк с 12 сентября решил ещё раз повысить ставки по вкладу Альфа-Депозит. Максимальный доход в грн можно получить, разместив вклад на 24 месяца под 17,5% годовых. Банк также предлагает акцию: все клиенты, которые откроют депозит в Альфа-Банке и осуществят безналичный перевод средств на него из другого банка (кроме Укрсоцбанка), получат бонус в размере 0,5% от суммы депозита.
  • Cбербанк с 14 сентября изменил процентные ставки по депозитным продуктам для физических лиц в национальной валюте: «Депозитный сертификат на предъявителя», «Срочный депозит без пополнения», «Срочный депозит с пополнением». Также в период с 14.09.2018 по 16.10.2018 г. будет действовать акционное предложение по процентным ставкам при оформлении вклада «Срочный депозит без пополнения с выплатой процентов в конце срока» в долларах США и/или «Депозитный сертификат на предъявителя» в долларах США.
По материалам Finance.UA
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