Ставки по депозитам в гривне и валюте: интересное за неделю

Желаете разместить депозит, но не знаете, какой банк и условия выбрать? На портале Finance.ua работает удобный сервис, который помогает вкладчикам размещать свои сбережения с минимальными рисками и максимальной выгодой.

Более того, мы каждый день пытаемся привлечь новые и новые банки в нашу программу “Бонус к депозиту”, чтобы вы смогли получать ощутимую прибавку к процентный ставке:

Также аналитики портала Finance.ua ежедневно сравнивают все изменения ставок и условий. Сегодня мы предлагаем ТОП-5 наиболее интересных изменений за текущую неделю:

Банк Альянс с 10.09.2018 решил повысить ставки по депозитам в долларах США . Сроки вкладов и ставки годовых теперь выглядят так:

- за 6 месяцев 3,50%

- за 9 месяцев 3,10%

- за 12 месяцев 5%+1%. Надбавка в +1% от банка, если сумма вклада выше 10 000 дол.США/10 000 евро на срок от 12 мес.

Если оформить вклад через портал Finance.ua, Бонус к депозиту составит до +0,7% годовых.

ПУМБ повысил ставки с 10 сентября, но в гривне. Теперь максимально вы можете получить 15,7% годовых, разместив вклад Доходный свыше 200 тыс. грн на срок 12 мес.

Банк Форвард внёс изменения в свою депозитную программу. Немного снизились ставки по вкладам: Максимум Интернет-банк – на срок 3, 6, 12 мес. Шаг навстречу Стандарт через Интернет-Банк – 6, 12 мес. Шаг навстречу через Интернет-Банк – 3, 6, 9 мес. по доллару, а по евро только на 3 месяца.

Мы не меняли Бонусы к депозитам Банка Форвард.

Альфа-Банк с 12 сентября решил ещё раз повысить ставки по вкладу Альфа-Депозит. Максимальный доход в грн можно получить, разместив вклад на 24 месяца под 17,5% годовых. Банк также предлагает акцию: все клиенты, которые откроют депозит в Альфа-Банке и осуществят безналичный перевод средств на него из другого банка (кроме Укрсоцбанка), получат бонус в размере 0,5% от суммы депозита.