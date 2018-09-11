Межбанк: доллар подняли покупки банков и «пятничный синдром»

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, упавший в четверг относительно доллара на 10,07 коп., на торгах пятницы понизился на 2,53 коп., оказавшись на уровне 28,1521 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав сведения Институтской для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 14-го справочный промежуточный курс доллара, прибавив 3,59 коп., составил 28,1572 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 14 сентября с уровней предыдущего закрытия 28,135/28,165 UAH/USD виртуально, без сделок.

К 10.13, выйдя в реальную сферу, доллар вырос в цене, одновременно растянув спред: 28,14/28,18 UAH/USD стараниями покупок СКВ банками для пополнения своих валютных позиций. Спустя 5 минут «американец» «заморозил» рост, ограничившись сужением спреда до 28,15/28,17, однако на 10.48 цена СКВ немного прибавила, поднявшись к 28,16/28,17 UAH/USD.

В течение часа пара евро-доллар на межбанке не покидала уровень 28,16/28,17, инициировав с 11.47 «ползучую» коррекцию, «для начала» опустившись к 28,14/28,16 UAH/USD.

Полдень безналичная пара доллар-гривня встретила на цифре 28,13/28,15 UAH/USD, а на обеденный перерыв около 13.15 ушла на уровне 28,14/28,16 UAH/USD, который не покидала до 15.10, инициировав с этого часа новую коррекцию на опустевшем на межбанке , упав к 28,130/28,155 UAH/USD.

Эти котировки доллара оставались неизменными до самого закрытия торгов на межбанке .

Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 28,1521 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,30% с 28,0672 UAH/USD до 28,1521 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 14 сентября гривна overnight котировалась банками по 16,00/18,00% годовых (с 12.14 Киева – 15,50/17,25 годовых), доллар – по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,13 / 28,16

евро – 32,90 / 32,93

российский рубль – 0,410 / 0,412

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