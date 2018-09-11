Борисполь запланировал построить новый терминал на месте старого

Международный аэропорт Борисполь рассчитывает на строительство нового терминала на месте терминала В через 8-10 лет.

Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Борисполь Павел Рябикин.

“На месте терминала B, по моим расчетам, через 8-10 лет появится новый терминал. До сих пор мы его будем держать в качестве резервного. Сейчас там размещается много служб аэропорта. И мы его задействуем в случае массового притока пассажиров”, – заявил Рябикин.

При этом гендиректор Борисполя отметил, что реконструкция терминала B не предусмотрена.

“Терминал построен в 1965 году, его проектирование велось в годы, когда использовались совсем другие технологии. Реставрации требуют купол и фасады. Но мы подсчитали расходы, и они не соответствуют пропускной способности, которую он может обеспечить”, – пояснил Рябикин.

Напомним, что Борисполь решил расконсервировать терминал F для обслуживания рейсов лоукостеров.