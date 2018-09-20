Игорь Черненко: что меняют новые Государственные строительные нормы

Давайте постараемся разобраться, зачем же Украине новые Государственные строительные нормы и как они будут стимулировать застройщиков улучшать инфраструктуру городов и населенных пунктов страны.

Вступившие 1 сентября 2018 года обновленные Государственные строительные нормы (далее ГСН-2018 – ред.), на мой взгляд, позволят упорядочить застройку украинских городов и населенных пунктов в соответствии с европейскими стандартами.

Теперь застройка в стиле «урбанистические джунгли», в которые нерадивые застройщики уже превратили многие украинские города и населенные пункты, канет в небытие.

Застройщиков обяжут больше уделять внимания качеству инфраструктуры.

Да, себестоимость строительства для инвесторов возрастет, и это минус, но большой плюс от введения новых норм почувствует именно население.

В целом по стране города должны приобрести как минимум более цивилизованный внешний вид.

Рассмотрим основные новшества.

Новшество 1. Разделение по линиям.

В Украине вводятся “голубые линии”, ограничивающие высотность застройки.

“Зеленые линии”, регулирующие строительство в зеленых зонах.

“Желтые линии”, которые станут ограничениями зон возможных завалов жилых, общественных, промышленных и других зданий, расположенных вдоль магистральных улиц, по которым осуществляется эвакуация населения, проводятся спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Новшество 2. Этажность застройки.

По новым ГСН, в городах с населением до 50 тыс. чел. застройщики не могут строить здания выше трех этажей.

В городах, где население составляет 100—150 тыс. чел. самые высотные здания не должны превышать 9-этажей.

Только лишь в крупных городах могут возводиться здания свыше 20 этажей.

Новшество 3. Плотность застройки.

Государственные строительные нормы с сентября 2018 года упорядочивают и плотность застройки.

Так, для 4-этажных домов плотность застройки должна составлять 45% от площади каждого гектара.

Для 5-8-этажных – 40%.

Для 12-25-этажных высоток – не более 30%. Таким образом, эта норма позволит ограничить плотность населения на 1 га до 450 человек с возможностью повысить ее на 20%, до 540 человек, если в 500 метрах имеется, например, лес/парк, крупные объекты торговли.

Запрещается проектировать парковки на тротуарах и на дорогах. В частности, нельзя размещать паркинги на территории жилищных комплексов, как альтернатива предлагается возводить подземные гаражи или открытые площадки на расстоянии 300- 500 м от дома.

Станут обязательными “островки безопасности” на дорогах и защитные ограждения на остановках общественного транспорта.

Нововведения также детализируют ограничения при планировании территорий жилой застройки. В частности, нормы о проезде спецтехники, требования к паркингу, запрет на хранение средств автотранспорта на открытых автостоянках в середине квартала.

Увеличивается площадь школьного класса из расчета на 1 ученика. Строительные нормы коснулись и украинских школ, теперь в школах должна быть увеличена площадь класса на одного ученика.

Также нововведение предусматривает обязательное обустройство инклюзивного пространства и внедрение энергоэффективных мероприятий.

Игорь Черненко, основатель Investment Development Property (IDP)