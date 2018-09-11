Ивано-Франковск привлек 300 миллионов благодаря размещению облигаций

Ивано-Франковский горсовет 13 сентября провел успешное размещение облигаций на общую сумму 300 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте фондовой биржи ПФТС.

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Купон облигаций установлен в размере 17,5% годовых. Процентный доход начисляется и выплачивается ежеквартально.

Дата начала погашения облигаций серий “B”, “C” и “D” – 12 сентября 2019 года, 10 сентября 2020 и 29 июня 2021 соответственно.

Привлеченные средства, согласно проспекту облигаций, Ивано-Франковск намерен направить на обеспечение софинансирования мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.