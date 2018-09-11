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Порошенко объяснил, зачем нужны изменения в Конституции

Порошенко объяснил, зачем нужны изменения в Конституции

Украина идет в НАТО не с пустыми руками, а предлагает альянсу одну из сильнейших армий континента, отметил президент.

Фиксация в Конституции Украины курса на вступление в НАТО и ЕС является сигналом не только для украинского общества о твердости намерений, но и месседжем западным партнерам.

Об этом сказал президент Петр Порошенко в Киеве на 15-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

“Это не только сигнал обществу о твердости намерений… Это месседж и нашим западным партнерам: вы неоднократно уже нам сказали, что двери открыты. На закрытом заседании саммита НАТО абсолютно все руководители Евросоюза твердо подчеркнули: “Господин президент, двери НАТО для вас открыты”. А мы никогда и не сомневались, откровенно говоря. Мы обязательно этим воспользуемся, и мы обязательно вернемся в большую семью европейских народов”, – сказал Порошенко.

Он добавил, что европейские и евроатлантические стремления Украины следует рассматривать в более широком мировом и европейском контексте.

“Не только нам нужен Евросоюз и не только нам нужно НАТО. Ровно настолько же мы необходимы им. Не только НАТО даст нам действенные гарантии безопасности, но и мы с нашей новой армией… существенно укрепим восточный натовский фланг”, – убежден Порошенко.

Он добавил, что Украина идет в альянс не с пустыми руками, а де-факто предлагает этому оборонному блоку одну из сильнейших армий континента.

По материалам УКРИНФОРМ
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