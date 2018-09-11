"Газпром" могут лишить доли в "Северном потоке" - СМИ

Суд отменил арест британских активов Газпрома в обмен на обязательство не отчуждать акции “Северного потока” до окончания слушаний в английском суде.

Отмечается, что речь идет о решении Стокгольмского арбитража в деле транзита от 28 февраля 2018 года, слушания по которому назначены на февраль 2019 года.

“Газпром сегодня был вынужден формально обязаться перед судом не отчуждать эти акции и держать их в Англии до рассмотрения дела в английском суде по принудительному взысканию его активов в Англии”, – отметил на своей странице Facebook коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

По его словам, приказ суда о замораживании активов был заменен на это обязательство перед судом со стороны “Газпрома”.

“А Газпрому теперь решать – погасить перед нами задолженность (с процентами и компенсацией расходов) или со страхом ждать решения английского суда о продаже акций “Северного Потока-1 в счет погашения долга”, – добавил Витренко.