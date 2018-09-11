Продовольственная безопасность: как госдотации укрепляют агросектор

К концу 2018 бюджетного года Кабинет министров Украины планирует закрыть долги перед аграриями по государственным дотациям. На данный момент из запланированных 6,3 млрд грн освоено лишь 10%. Эксперты призывают субъектов хозяйственной деятельности поторопиться с оформлением и подачей заявок на государственную помощь.

Как известно, в феврале 2018 года правительство внесло принципиальные изменения в ряд постановлений, определяющих механизмы получения и порядок использования бюджетных дотаций на поддержку и развитие аграрного сектора экономики. В соответствии с мировым опытом в Украине созданы равные возможности получения государственной помощи для всех производителей сельхозпродукции – как малых и средних фермерских хозяйств, так и крупных предприятий отрасли АПК.

Ведущие эксперты прогнозируют, что большую часть финансовой помощи сконцентрируют агрохолдинги. Это позволит защитить отечественных производителей от недобросовестной конкуренции импортеров, сдержать рост цен на внутреннем рынке.

Каждому по потребностям

Основная цель четырех постановлений Кабинета министров от 6 февраля 2018 года (№№106,86,104 и 107) – придать векторность распределению, обозначить четкое целевое назначение использованию госдотаций аграрного сектора. На основе многолетнего успешного опыта США Минагрополитики Украины разделило заложенные в бюджет дотационные финансовые объемы между малыми, средними и крупными сельхозпроизводителями. Установлено конкретное целевое использование освоения государственных средств, определены жесткие требования к претендентам. Основное из них – прозрачность финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с постановлением КМУ №106, правительство утвердило порядок получения дотаций фермерскими хозяйствами.

Постановлением №86 выделено отдельная строка расходов на частичную компенсацию стоимости приобретения отечественной сельхозтехники и оборудования. Причем размер компенсации увеличен с 20% до 25%.

Норматив под №104 существенно упрощает процедуру государственной поддержки виноградарей, производителей плодово-ягодной продукции и хмеля, что по задумке правительства создаст дополнительные мощности для сохранения выращенных фруктов и винограда, минимизирует сезонные колебания розничных цен, создаст стимулы для наращивания экспортных возможностей.

Наконец, постановление №107 определяет механизм господдержки животноводческой отрасли.

По словам исполнительного директора “Ассоциации птицеводов Украины” Сергея Карпенко, в последние годы программы Минагрополитики носят в целом последовательный стимулирующий характер в соответствии с международным опытом. И хотя в 2018 году логика господдержки АПК под давлением отдельных “групп влияния” не достигла совершенства, фундаментальное требование осталось неизменным: кто работает прозрачно, тот получает бюджетную помощь.

“Главный критерий получения средств государственной поддержки – субъект хозяйствования должен быть целиком и полностью легальным: иметь официально зарегистрированные права на производственные активы, землю, прозрачно насчитывать и платить налоги, официально трудоустраивать работников. Четкие правила игры очень важны, так как государственные программы лишь тогда ложатся в русло практической реализации, когда бизнес понимает механизмы предоставления бюджетных средств”, – говорит Сергей Карпенко.

Точку зрения коллеги разделяет и генеральный директор Украинской корпорации по производству мяса на промышленной основе “Животноводпром” Сергей Гнатюк.

“Стоит отметить, что в целом, господдержка АПК в 2018 году выглядит сбалансированной, учитывая различные направления поддержки. Предусмотрены программы стимулирования развития фермерства, частичной компенсации стоимости сельхозтехники, посадочного материала, предоставляется помощь на содержание скота, как домохозяйствам, так и субъектам хозяйствования. Проще говоря, право на господдержку получили все: от отдельных домохозяйств и мелких товаропроизводителей до субъектов крупнотоварного производства”, – констатирует Сергей Гнатюк.

Основные принципы изменения правительственной политики датирования аграрного сектора экономики аккумулировал на своей странице в Facebook президент Национальной ассоциации сельскохозяйственных консультационных служб Украины Роман Коринец. Эксперт призвал операторов сельхозрынка не медлить и накануне завершения бюджетного года подавать в Кабинет министров заявки на получение госдотаций.

В целом, в государственном бюджете 2018 года заложено 6,3 млрд грн дотаций: 4 млрд грн – на поддержку животноводства, 1 млрд грн – помощь фермерам, 945 млн грн – компенсация стоимости сельхозтехники, 300 млн – развитие садоводства и виноградарства.

Лидеры не меняются

Эксперты предвидят, что в текущем году существенную сумму государственных субвенций получат крупные украинские аграрные корпорации. Однако, предвидя вероятные манипуляции и недовольства со стороны оппонентов, называют подобные перспективы весьма логичными и экономически обоснованными. Данные Госстата за последние 2,5 года красноречиво свидетельствуют о том, что основным двигателем экономики аграрного сектора являются именно крупные игроки рынка, обеспечивающие наибольшую долю валового внутреннего продукта и стабильные налоговые поступления.

Если в 2016 году индекс объемов производства животноводческой продукции крупными предприятиями ушел в минус 1,9%, уже в 2017-м, благодаря государственным дотациям, показатель вышел в плюс 0,7%. А уже в первом полугодии текущего года животноводы сработали с показателем +2,8%. Вместе с тем, производство животноводческой продукции домохозяйствами продолжает показывать отрицательный баланс. И данную тенденцию Сергей Карпенко поясняет тем фактом, что большинство домохозяйств выращивает скот и птицу в основном для собственных нужд.

Взять, к примеру, рынок птицы. На этом рынке существует традиционный лидер – холдинг МХП, который из года в год наращивает собственное производство. Не удивительно, что два предприятия холдинга – Винницкая и Мироновская птицефабрики вошли в перечень 100 крупнейших налогоплательщиков, перечисли в бюджет 906 и 699 млн грн соответственно. Третьим крупным налогоплательщиком стал агрохолдинг “Авангард”, специализирующийся на производстве куриных яиц – 433 млн грн. Поэтому, полностью логично, что в 2017 году эти предприятия получили наибольшие объемы государственного поддержки.

“Ключевая суть госпрограмм достаточно проста: плати налоги – получай дотации. Какие бы споры не велись сегодня вокруг распределения дотаций, факт остается фактом: благодаря финансовой помощи государство аграрного сектора, в 2017 году удалось стабилизировать негативную динамику сокращения поголовья скота и объемов производства мясной продукции. На данный момент реалии таковы, что драйверами в направлениях крупнотоварного производства в животноводстве остаются МХП и №Авангард” (птицеводство), “Глобино” и “Даноша” (свиноводство), агрофирма “Маяк” и Украинская молочная компания (молочное животноводство)”, – говорит Гнатюк.

В свою очередь, Сергей Карпенко проводит вполне убедительные параллели с американской моделью субсидирования аграрного сектора.

“На американском рынке аграрной продукции вот уже на протяжении нескольких лет монопольное положение удерживает корпорация Tyson Foods с долей присутствия в 50%. На протяжении всех лет своего существования со страниц американской прессы не сходят гневные статьи с обвинениями компании в монопольном положении и существенных объемах получаемой от государства финансовой поддержки. Вместе с тем местные эксперты и профильные ассоциации вынуждены признать, что государственная поддержка животноводства является одним из базовых принципов экономики США. Кроме того, критики не находят законных оснований для обвинений Tyson Foods, поскольку корпорация выполняет все требования государства к ведению бизнеса, исправно платит налоги, создает новые рабочие места, внедряет передовые энергосберегающие технологии, придерживается экологических стандартов производства, поставляет на рынок безопасные и качественные продукты питания. В целом, ежегодно США тратят из бюджета порядка $8 млрд на субсидии аграрного сектора. При этом помощь предоставляется по принципу единого рынка через установленные законодательством общие правила для всех. Ограничений по размерам предприятий и объемам доходов не существует. Подобный принцип действует и в странах ЕС. И хотя объемы дотаций в украинском бюджете несоизмеримо меньшие, утверждение единых и прозрачных для всех субъектов хозяйственной деятельности в секторе АПК правил внушает оптимизм”, – полагает Карпенко.

В защиту продовольственной безопасности

Специалисты отрасли констатируют, что в непростых экономических условиях на фоне проблем с наполнением бюджета, агрохозяйственный сектор способны держать на плаву крупные компании. Хотя, не стоит недооценивать потенциал фермерских хозяйств, на поддержку которых в бюджете заложены средства отдельной строкой.

“В отличие от всех программ дотаций, которые были ранее, действующий порядок более лоялен. Деньги идут не через Госказначейство, так как в таком случае средств приходилось ждать очень долго. Возмещение идет через аграрный фонд, поэтому производители получают средства в полуавтоматическом режиме. Бюрократии стало намного меньше, поэтому государственной программой наши клиенты охотно пользуются. Крупным игрокам рынка, в силу их объемов производства, объемов закупок оборудования, достается большая доля финансового пирога. Но это логично. Это – обычная математика, а не какой-то злой умысел. Логично, если ты закупаешь техники в разы больше, то и получаешь больший процент компенсации. Но при этом, наши клиенты-фермеры, точно также получают компенсации. И я бы не сказал, что здесь есть какой-то барьер. Я не сталкивался в общении с фермерами с жалобами на то, что их как-то притесняют или вставляют палки в колеса при получении компенсаций. Наоборот, с момента подачи заявки те же фермеры получают деньги в течение полутора месяцев”, – говорит заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ведущего производителя элеваторных комплексов в Украине KMZ Industries Борис Рыбачук.

Учитывая же стремительную экспансию на украинский рынок импортного продовольствия, господдержку крупного аграрного бизнеса, по мнению главы Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимира Фесенко, следует рассматривать как вопрос национальной продовольственной безопасности.

“Дотации на сельскохозяйственную продукцию введены во многих странах – США, Европе. Это не мы придумали. И, как правило, это делается для укрепления конкурентной способности отечественного производителя, как на внутреннем, так и внешних рынках”, – констатирует эксперт.

Владимир Фесенко добавил, что для Украины поддержка отечественного производителя на данный момент более чем значима. По официальным данным ГФСУ, в 2017-м доля экспорта Украины увеличилась по сравнению с 2016 годом на 19%. И, преимущественно, за счет поставок аграрной продукции. Вместе с тем стремительно выросла доля импорта – 27,4%. Таким образом, отрицательное сальдо торговли украинскими товарами в 2017 году составило $6,27 млрд.

Эксперты резюмируют, что для исправления ситуации Правительству необходимо реализовывать ключевые месседжи в вопросах поддержки товарного производства.

“Предпосылками к получению дотаций из государственного бюджета должны стать следующие принципы: прозрачная деятельность производителей, честная уплата налогов, “белые” доходы работников и социальная ответственность. Прямые дотации предприятиям, которые не выполняют эти требования, или являются хронически убыточными, приведут к неэффективности сельского хозяйства в общей структуре национальной экономики. Последствиями может стать наводнение внутреннего рынка низкосортной импортной продукцией, которая не употребляется в стране ее производства, постепенное превращение Украины в сырьевой придаток в отрасли аграрного хозяйства, сокращение налоговых поступлений, сокращение притока валюты от экспорта, дополнительное давление на курс национальной валюты”, – подытожил Сергей Карпенко.

В свою очередь, Сергей Гнатюк добавил, что для Минагрополитики на следующий бюджетный год крайне актуальным вопросом является реализация долгосрочной программы, которая предусматривала бы компенсацию пострадавшим племенным хозяйствам от эпидемий болезней животных, в частности – африканской чумы свиней.

“В странах ЕС в случаях, когда эпидемии наносят материальный ущерб животноводческим хозяйствам, а особенно производителям свинины и мяса птицы, которые являются стратегически значимыми для потребителей, из бюджета выделяются компенсационные средства. Эпизодическая ситуация в Украине с распространением африканской чумы свиней оказывает крайне негативное влияние на продовольственную безопасность государства, существенно сокращая производство и реализацию свинины. На данный момент в Украине вообще отсутствует компенсация субъектам предпринимательства за вынужденно забитых племенных свиней, удешевление реализации спермопродукции, и так далее. Поэтому, племзаводы остро нуждаются в особенной защите со стороны государства”, – резюмировал Гнатюк.

Алексей Алтынов