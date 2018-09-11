ЛАЗ вернулся в строй: на заводе отчитались о первой собранной технике

На сайте Львовского автобусного завода вдруг появилось сообщение, что компания возобновила свою работу.

В уцелевших цехах уже собрали 8 машин: пять автобусов ЛАЗ-A191F0 и три автобуса ЛАЗ-A183N1. Также компания обновила линейку моделей, в которую вошли городские автобусы средней и большой вместимости, сочлененные автобусы, троллейбусы и даже автомобиль скорой помощи.

«С февраля начался процесс восстановления работы. Он небыстрый и недешевый. Сейчас во Львове работают цеха по окраске и сбору. Не восстановил работу кузовной цех. Частично на предприятии работают львовяне, но также работники из других городов», — говорится в сообщении.

Справка Finance.ua