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В Украине на днях выдадут 10-миллионный биометрический паспорт

В Украине на днях выдадут 10-миллионный биометрический паспорт

Биометрические паспорта получили уже почти 10 миллионов граждан Украины.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на 15-й ежегодной конференции YES.

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“На днях ожидается выдача десятимилионного биометрического паспорта. Десять миллионов людей дали ответ всем тем, кто пытался умалить значение безвиза, кто убеждал, что он не интересен украинцам”, – заявил глава государства.

В то же время он выразил убеждение, что символическая, политическая ценность безвиза превышает его практическое значение, поскольку таким образом украинцы разрушают барьеры, которые в свое время возвела Российская империя между Украиной и европейскими соседями.

“Путеводные звезды, которые светят нам в пути, – это звезды флага Европейского Союза. Наш компас – это тот, который нарисован на эмблеме НАТО”, – подчеркнул Порошенко и добавил, что из советского прошлого и русских народных сказок украинцы знают, как опасно оглядываться назад.

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По материалам УКРИНФОРМ
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