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Порошенко на YES анонсировал получение Украиной миллиарда евро от ЕС

Порошенко на YES анонсировал получение Украиной миллиарда евро от ЕС

Украина и Европейский Союз сегодня, 14 сентября, подпишут меморандум о предоставлении миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая с речью на ежегодной конференции Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Сегодня.

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“Сегодня в рамках YES мы подпишем документ о предоставлении Украине от ЕС макрофинансовой помощи в сумме 1 млрд евро, о которой мы договорились во время саммита Восточного партнерства. Благодарен за такую поддержку Украины!”, – заявил Порошенко.

По материалам Сегодня
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