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Ирландцы добились, чтобы украинскую компанию оштрафовали на миллион

Ирландцы добились, чтобы украинскую компанию оштрафовали на миллион

Ирландская компания-производитель ликеров R & A BAILEY & CO обратилась с заявлением в АМКУ, в котором пожаловалась на проявления недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Котнар-М» (с. Мужиево, Закарпатская обл.).

Ирландцы утверждают, что закарпатские производители при производстве и реализации кремовых ликеров O’Dailys, использовали без их разрешения названия и этикетки, которые похожи на название и оформление этикеток ликеров под брендом «BAILEYS». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С целью установления всех фактических обстоятельств, АМКУ направил в ООО «Котнар-М» три требования о предоставлении информации. Компания не предоставила информацию в установленные Комитетом сроки. В связи с этим АМКУ наложил штраф на компанию «Котнар-М» в размере 298,4 тыс. грн.

Кроме того, ООО «Котнар-М» удалось к манипулятивным и противозаконным действиям, предоставив в Комитет недостоверную информацию, а именно не существующую копию заочного решения Береговского районного суда Закарпатской области. Данное решение, как будто свидетельствовало, что ирландская компания R & A BAILEY & CO также нарушила авторские права при использовании этикетки ликера под брендом «BAILEYS».

Такое «решение» отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений. Эти факты впоследствии подтвердил и сам Береговский районный суд Закарпатской области. За указанное нарушение, АМКУ наложил на ООО «Котнар-М» штраф в размере 680 тыс. грн.

Кроме того, в связи с наличием признаков уголовного нарушения законодательства, связанного с подделкой судебного решения, Комитетом подано заявление в правоохранительные органы на компанию «Котнар-М».

По материалам УБР
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