"Безотлагательно исполнить" - Суд в Швеции возобновил принудительное взыскание с Газпрома $2,6 миллиарда

В Швеции апелляционный суд отменил временное приостановление решения Стокгольмского арбитража и подтвердил обязательство Газпрома заплатить Нафтогазу более $2,6 миллиарда в деле относительно транзита газа.

Об этом сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

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“Под конец дня еще одна хорошая новость – апелляционный суд Швеции рассмотрел наши доводы и отменил свое решение о временном приостановлении принудительного исполнения в Швеции решения арбитража, по которому Газпром должен нам заплатить уже более $2,6 млрд”, – написал Витренко.

По его словам, “Нафтогаз” еще раз доказал, что “Газпром” должен безотлагательно выполнить решение арбитража. “Ну а пока мы продолжаем принудительное исполнение во всех странах”, – добавил Витренко.