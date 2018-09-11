В развитие украинской ГТС планируют инвестировать 60 миллиардов - Укртрансгаз

В развитие газотранспортной системы Украины в течение 2018-2027 гг. предусмотрено инвестировать 60 миллиардов гривен.

Это предусмотрено Планом развития газотранспортной системы на 2018-2027 годы, утвержденным НКРЭКУ 4 сентября, сообщает пресс-служба АО «Укртрансгаз».

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“С начала сентября АО «Укртрансгаз» имеет утвержденный НКРЭКУ План развития ГТС на 2018-2027 годы на сумму 60 млрд грн. При его формировании специалисты Укртрансгаза руководствовались необходимостью надежно обеспечивать устойчивое функционирование украинской ГТС, привести в соответствие с современными стандартами показатели экологичности и энергоэффективности, повысить финансовую эффективность ее работы для взаимовыгодного сотрудничества с отечественными и иностранными клиентами”, – говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что Планом предусмотрены инвестиции в размере 6 млрд грн на 2018 год. Еще 19,5 млрд грн планируется инвестировать в 2019-2020 годы и 34,5 млрд грн – в течение 2021-2027 годов.

“Целесообразность проведения реконструкции объектов ГТС базируется на анализе их технического состояния и загруженности, в том числе с учетом угрозы прекращения транзита российского газа по территории Украины. При разработке Плана компания также учитывала фактор поддержки развития собственной добычи газа в Украине как в настоящем, так и в будущем”, – сообщают в УТГ.

По направлениям финансирования на 10 лет предусмотрено: 22,8 млрд грн – на газопроводы, 14,7 млрд грн – на компрессорные станции, 14 млрд грн – на газораспределительные станции, 5,8 млрд грн – на закупку техники и оборудования, 2,7 млрд грн – на другие объекты производственного назначения.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление «Об утверждении Плана развития газотранспортной системы Оператора газотранспортной системы АО «Укртрансгаз» на 2018-2027 годы» 4 сентября 2018 года.