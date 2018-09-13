На открытый аукцион выставят 44 участка для добычи нефти и газа - эксперт

До конца года в Украине на открытый аукцион выставят 44 участка для Нефтегаздобычи.

Об этом в Ивано-Франковске за «круглым столом» по вопросу регулирования доступа к нефтегазоносным недрам заявил руководитель сектора «Энергетика» BRDO Алексей Оржель.

«С 2017 года ни одного аукциона по продаже спецразрешения на пользование нефтегазоносными недрами не проведено. В этом году 44 участка планируют вынести на аукционы. Сейчас идет работа, чтобы эти аукционы были прозрачны на электронных платформах», – сообщил Оржель.

По его словам, государство должно создать максимальный доступ через спецразрешения на открытые аукционы. Закрытые комнаты, утверждает Оржель – это уже вчерашний день. Не менее важно формировать цену лота, добавил он.

«Важно, чтобы цена лота формировалась или на маркетинговых исследованиях, или на упрощенной формуле. Если же нам трудно затягивать инвесторов в Украину, цена лота может быть и нулевой», – отметил руководитель сектора «Энергетика» BRDO.

Сейчас, утверждает эксперт, процедура предоставления спецразрешения на пользование недрами является очень сложной и такой, что порождает злоупотребления. В целом, 84% спецразрешений предоставляются в Украине без конкурса. При этом существующие месторождения нефти и газа преимущественно истощены и требуют значительных инвестиций и современных технологий, которые недоступны для многих участников рынка.

Развития конкуренции препятствует еще и госрегулирование, которое контролирует почти все операции нефтегазодобывающих компаний. Поэтому, газовый рынок в Украине растет незначительными темпами – 6%, а добыча сырой нефти резко падает.

Эксперты убеждены, что на открытых аукционах должен побеждать тот, кто имеет «дешевые ресурсы, современные технологии и лучше умеет работать на этом рынке».