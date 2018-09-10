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Умные брюки помогут людям с нарушениями мобильности подниматься по лестнице

Умные брюки помогут людям с нарушениями мобильности подниматься по лестнице

Ученые из Бристольского университета разрабатывают умные брюки с искусственными мышцами, которые обеспечат дополнительную поддержку людям с нарушением подвижности ног. Об этом пишет Daily Telegraph.

Разработка ускорит реабилитацию людей, переживших инсульт, и поможет пожилым людям с нарушениями подвижности передвигаться без инвалидной коляски, считают ученые. В частности, умные брюки позволят пациентам самостоятельно подниматься по лестнице и «будут реагировать на любые изменения положения тела».

«В основе устройства лежат наполненные воздухом „пузыри“, которые помогут малоподвижным людям встать, и брюки. Камеры можно сдуть одним нажатием кнопки. Разработка поможет тем, кто перенес инсульт, а в будущем позволит создать умные рубашки и куртки для тех, кто испытывает проблемы с мышцами рук».

Исследователи отмечают, что разработка и получение разрешения на использование умных брюк могут занять до десяти лет.

По материалам hightech.fm
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