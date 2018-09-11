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Сперва долги - потом газ: Коболев сказал, когда будет соглашение с Киевтеплоэнерго

Сперва долги - потом газ: Коболев сказал, когда будет соглашение с Киевтеплоэнерго

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” готова подписать с коммунальным предприятием “Киевтеплоэнерго” соглашение о поставках газа сразу после завершения процесса передачи этому КП долгов от ПАО “Киевэнерго”.

“Долги, по закону Украины, должны быть переданы на новую компанию. Как только будет завершен процесс перевода всех обязательств, которые требуются законом, Нафтогаз будет готов подписывать соглашение. Я приветствую шаг, который сделал Киевсовет. Мы ждем этого перевода. Мы, как Нафтогаз, заинтересованы эту проблему решить в ближайшее время. Насколько я понимаю, Киевсовет недавно поддержал эту позицию”, – сказал Коболев.

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Задолженность Киевэнерго перед НАК “Нафтогаз” составляет примерно 3,3 млрд грн, задолженность потребителей перед Киевэнерго – примерно 2,6 млрд грн.

В то же время существует обязательство государства перед Киевэнерго – это разница в тарифах в объеме 729 млн грн. Именно эту сумму (729,5 млн грн) Кабмин выделил на погашение задолженности.

По материалам УКРИНФОРМ
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