Серен Кюхль: зачем банкам осваивать экономику совместного потребления

Практически каждый день появляются новости о новом финансово-технологическом стартапе, который пытается использовать технологии для улучшения качества обслуживания, или известный банк запускает новый проект в сфере IT, чтобы идти в ногу с развитием технологий.

Однако эффективный и ориентированный на клиента переход на цифровые технологии в финансовой отрасли требует не только инвестиций в IT, но и радикального изменения бизнес-моделей.

Исторически сложилось так, что банки и финансовые учреждения стремятся создать такие технологии, которые бы распространялись на всю цепочку создания стоимости.

Наличие продуктов, технологий и взаимоотношений с клиентами имело смысл, когда работа банков была ограничена регулированием и технологиями, которые нельзя было назвать гибкими.

Но для того, чтобы не отстать от новых технологий и суметь удовлетворить растущие ожидания клиентов, банкам необходимо осознать дух экономики совместного потребления, выйти за рамки этих ограничений и предельно сосредоточиться конкретно на своих основных компетенциях в цепочке создания стоимости.

Основной деятельностью многих банков является обслуживание клиентов и создание соответствующих продуктов. Они редко разрабатывают продукты или технологии, необходимые для предоставления услуг клиентам. Поэтому работа через партнерства – это ключевой момент.

Тяжкий груз устаревших технологий

Многие банки открыто признают, что устаревшая инфраструктура связывает их по рукам и ногам. У некоторых из спагетти-систем основа была заложена еще в 1970-х годах, и большое количество внешних систем как будто скреплены с помощью жвачки или скотча.

Согласно исследованию, обычный европейский банк тратит до 80 процентов бюджета, выделяемого на IT, только на обслуживание старых систем. То есть на то, чтобы каждый день снова заводить старый двигатель.

Из-за того, что значительная часть ресурсов уходит на обслуживание, для разработки новых решений, направленных на удовлетворение постоянно меняющихся потребностей клиентов, остается мало возможностей.

Наличие устаревших систем не обязательно значит, что банк сегодня не сможет предоставить клиентам достойное цифровое обслуживание. Но в долгосрочной перспективе такая ситуация не совсем приемлема, ведь это означает, что такому банку не хватает эффективности, гибкости и возможностей для масштабирования.

В итоге банк настолько запутается в сложностях собственной системы, что рискует отстать от конкурентов и проиграть тем, кто может предлагать более качественное и комплексное цифровое обслуживание.

Первой реакцией руководства и правления может быть глобальный пересмотр всей инфраструктуры. Такое решение может на какое-то время справиться с «симптомами болезни», однако не устранит основную проблему.

Если сегодня вы решите создать банк «с нуля», у вас ничего не выйдет. Однако вам придется заниматься ВСЕМИ вопросами.

Вы можете собрать все необходимые технологии и инфраструктуру по принципу конструктора Lego, чтобы добиться своей главной цели – обслуживания клиентов. Это хорошие новости для банков, которые «погрязли» в проблемах, связанных с устаревшими технологиями: решения уже существуют.

Использование вместо владения

Говоря о совместном использовании технологий, мы имеем в виду не просто покупку программного обеспечения у поставщика. Финансовая отрасль – это сложная и жестко регулируемая сфера, и поставщикам программного обеспечения не всегда удается маневрировать в этих условиях быстро и продуктивно.

Поэтому партнерство с другими финансовыми организациями, компетенции которых заключаются в работе по принципу Banking-as-a-service (банк как услуга) – очень актуальное решение.

Airbnb, крупнейшая площадка для поиска и аренды жилья во всем мире, не владеет никакой недвижимостью; самая популярная в мире социальная сеть Facebook не создает никакого контента, а крупнейшая мировая компания по вызову такси Uber не владеет никаким транспортом.

Это лишь показывает, что переход от владения активами к их использованию существенно преобразил многие отрасли. Теперь он находит отклик и в сфере банковского обслуживания.

Если мы посмотрим на CRM-системы, 15 лет назад компании создавали свои.

Сегодня никто так уже не делает, и почти все приобретают такие системы как услугу у нескольких мировых специализированных компаний, таких как Microsoft или Salesforce. То же относится и к операторам телефонной связи, системам бухгалтерского учета и ряду других ключевых функций.

Если анализировать отрасль телекоммуникаций, то четко видно сходство в том, как торговые посредники создали уникальное предложение помимо существующей инфраструктуры, предоставляемой теми, кто в основном являлся их конкурентами.

Вместо того, чтобы стремиться к владению полной цепочкой создания стоимости, они решили потратить ресурсы и энергию на работу в своей области: решения, ориентированные на конкретную аудиторию, с отличным качеством обслуживания и хорошими ценами.

Осваивая партнерства и совместное использование технологий, банки могут в итоге получить такой же сетевой эффект.

Именно это и делают многие финансово-технологические компании. Например, вместо создания целой инфраструктуры для управления роботом-консультантом они применяют партнерские технологии и доступ к рынку в качестве основы.

Таким образом, они получают необходимый сервис и могут сосредоточиться на отличительных особенностях своего предложения.

По нашему мнению, через пять или десять лет финансовая отрасль очень сильно изменится.

Технологии, регулирование и ожидания клиентов будут способствовать тому, что всем финансовым учреждениям придется осознать свою роль в цепочке создания стоимости, освоить экономику совместного потребления и приготовиться к работе с партнерами, чтобы иметь возможность предложить клиентам уникальный сервис.

Серен Кюхль, старший операционный директор Saxo Bank