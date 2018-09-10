Совет НБУ утвердил график снижения инфляции

Определена количественная цель по инфляции – 5% в среднесрочной перспективе.

Об этом говорится в основных принципах денежно-кредитной политики на 2019 и среднесрочную перспективу.

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Основные принципы определяют количественную цель по инфляции – 5% в среднесрочной перспективе. При этом предполагается такая ориентировочная поквартальная траектория прироста индекса потребительских цен в годовом измерении для достижения соответствующих количественных целей по инфляции: март 2019 года – 5,75% ± 2 п.п., июнь 2019 года – 5,5% ± 2 п.п., сентябрь 2019 года – 5,25% ± 2 п.п., с конца декабря 2019 года формируется цель по инфляции – 5% ± 1 п.п.

Достижение поставленных инфляционных целей должно способствовать обеспечению устойчивых темпов экономического роста. Также политика ценовой стабильности будет способствовать усилению рыночной конкуренции, станет толчком к инвестиционной и инновационной активности.