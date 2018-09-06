Озвучен прогноз инфляции на 2019 год

Кабинет министров прогнозирует, что уровень инфляции в 2019 году будет не более 10%.

Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в ходе форума Реанимационного пакета реформ «Полная мобилизация: общий план действий».

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“Для нас очень важно удерживать инфляцию ниже двузначной цифры, то есть ниже 10%. В принципе, это то, что мы планируем на следующий год в государственном бюджете”, – сказал Гройсман.

По его словам, кроме того прогнозируется уменьшение предельного дефицита с 2,4% до 2,2% – “вот та рамка, которую мы должны удерживать”, – сказал Гройсман.

Гройсман заверил, что проект государственного бюджета на следующий год до 15 сентября правительство передаст на рассмотрение Верховной Рады.