В Украине с начала года увеличится минимальный размер пособия по безработице

В Украине с января 2019 года увеличится минимальный размер пособия по безработице.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы занятости.

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С 1 января 2019 года минимальный размер помощи по безработице для лиц, которым назначаются выплаты с учетом страхового стажа и заработной платы с 1440 гривен будет увеличен до 1630 гривен, а для лиц, которым выплаты назначаются без учета страхового стажа и заработной платы – с 544 гривен до 610 гривен.

Согласно украинскому законодательству, максимальный размер пособия по безработице не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 7364 грн. Кроме того, выплаты могут длиться не более 360 дней в течение двух лет.