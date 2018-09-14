Алексей Скрыль: как вернуть имущество, изъятое при обыске?

Попытаемся разобраться, все ли так плохо, при условии если на предприятии проведен обыск?

Обыск – это принудительная следственное действие, которое проводится по решению следственного судьи, с целью отыскания вещей, документов, материальных ценностей, имеющих на себе следы преступления, являющихся вещественными доказательствами в общеизвестном смысле, в том числе предметом или средством совершения преступления. Кроме того обыск проводится для установления местонахождения разыскиваемых лиц.

На практике, орган досудебного расследования излагает в своем ходатайстве предположение о принадлежности к доказательствам того или иного имущества потенциально обыскиваемого лица.

Эти предположения закладываются в постановление следственного судьи, на основании которого в дальнейшем, собственно, и проводится обыск. Это объясняется определенным обвинительным уклоном, заложенным в закон.

Дело в том, что ходатайство следователя, прокурора об обыске рассматриваются без участия собственника или владельца имущества. Вследствие чего суд, принимая решение в разрешение на проведение обыска, учитывает лишь мнение стороны обвинения. Поэтому судом при формулировании перечня имущества, на отыскание и изъятие которого он дает разрешение, часто используются достаточно «расплывчатые» формулировки о принадлежности имущества к событию расследуемого преступления.

Сам обыск является принудительным и неотложным мероприятием и, иногда, он проводится агрессивно, и поэтому является самым неприятным следственным действием. Обе стороны обыска не доверяют друг другу:

сторона обвинения считает, что обыскиваемые лица прячут или уничтожают доказательства;

обыскиваемая сторона ожидает от правоохранителей классических «подбрасываний доказательств», краж и другого безосновательного изъятия имущества.

После обыска у предпринимателей и других обыскиваемых лиц остается привкус несправедливости, бесправия, что заключается в лишении правом пользоваться изъятым имуществом, деньгами и документами.

Если трезво подойти к результатам обыска и прав и обязанностей обыскиваемого лица, то все не так плохо, как это видно на первый взгляд, но ваша бездеятельность, уже после обыска, может привести именно к таким результатам.

1. Имущество, которое не было указано в постановлении на обыск для отыскания и изъятия, но изъятое при обыске следователем и указанное в соответствующем протоколе, является временно изъятым.

Дальнейшее решение судьбы этого имущества лежит только в судебной плоскости: на него или накладывается арест, или его немедленно возвращают владельцу.

То есть, следователь или прокурор по результатам обыска должны в течение 48 часов внести в местный суд, по месту своего нахождения, аргументированное ходатайство о наложении ареста на соответствующее имущество, а суд должен рассмотреть такое ходатайство в течение двух дней, то есть тех самых 48 часов.

В результате, суд или налагает арест на это имущество, или отказывает в удовлетворении соответствующего ходатайства и у стороны обвинения возникает безусловная обязанность немедленно вернуть это имущество владельцу.

Если ваше предприятие не будет представлено ​​в этом судебном разбирательстве, вы понимаете, к какому решению может склонить суд сторона обвинения.

2. На практике следственные судьи Апелляционного суда г. Киева все изъятое имущество во время обыска считают временно изъятым, поскольку в действующем Уголовном процессуальном кодексе Украины нет другого срока для имущества по операциям с которым собственник или иной законный владелец временного ограничен в правах.

В связи с этим, именно активная позиция предприятия и других обыскиваемых лиц является залогом возвращения изъятого при обыске имущества.

Следует помнить, что процессуальные сроки существуют не только для правоохранителей, которые «нападают» на бизнес, но и для предприятия – для обращения за защитой своих прав и последующего возврата изъятого при обыске имущества.

На практике встречаются случаи, когда правоохранители – следователи и прокуроры – умышленно не выполняют решения судов о возврате изъятого имущества.

Правоохранители, несмотря на мотивы своей деятельности, являются специалистами, и работают командами. С профессионалами должны бороться специалисты соответствующего уровня. Не испытывайте судьбу, готовьте свой персонал заранее и доверяйте свою защиту экспертам, и Ваше имущество обязательно к вам вернется.

Алексей Скрыль, руководитель практики уголовного права АО «Вдовичен и партнеры»