В Украине уменьшились объемы выращивания свиней

В январе-августе 2018 года объемы выращивания свиней в сельскохозяйственных предприятиях сократились на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составив 342,7 тыс. т в живом весе.

Ослабление нынешних производственных результатов отмечают аналитики Ассоциации «Свинари Украины», со ссылкой на данные ГССУ.

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Как отмечают эксперты, на протяжении анализируемого периода объемы полученного прироста живой массы животных на промышленных свинохозяйствах уменьшились ввиду ряда соответствующих изменений других индикаторов.

«За восемь месяцев совокупная масса родившихся поросят на промышленных свинохозяйствах составила 4,6 тыс. т, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме этого, из-за отставания общего количества свиней в сельскохозяйственных предприятиях аккумулированный прирост их массы на доращивании и откорме на 3% меньше, чем по состоянию на аналогичную дату 2018 года – 343,9 тыс. т. При этом на уменьшение показателя выращивания повлияли несколько большие потери из-за падёжа животных. В абсолютном выражении этот показатель вырос до 5,75 тыс. т, добавив 3,7%. Однако процент таких потерь в совокупных объемах прироста живой массы животных вырос незначительно – с 1,5% в январе-августе 2017 года до 1,65% в этом году», – отметили в АСУ.

Стоит добавить, что за указанный период промышленные свинохозяйства направили на убой на 8,2% меньше животных, чем год назад (3 млн животных), а их совокупная живая масса составила 321,7 тыс. т (-7,3%, соответственно).

В то же время, «разрыв» между численностью индустриального свинопоголовья продолжает сокращаться и по состоянию на начало осени составил менее 1%: по состоянию на 1 сентября сельхозпредприятия содержат 3,42 млн свиней.

В приусадебном секторе «отставание» остается на уровне 8%, а совокупное поголовье в хозяйствах населения на начало осени немного превышает трехмиллионную отметку.