Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 83 0

Xiaomi выпустила наручники для детей (фото)

Xiaomi выпустила наручники для детей (фото)

Китайские разработчики компании Xiaomi выпустили поводок для детей Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet, стоимостью 8 долларов.

Благодаря специальным наручникам, ребенок не потеряется во время прогулки.

Читайте также: Xiaomi представила новый умный чемодан

Новый товар доступен на онлайн-площадке Youpin, которая принадлежит Xiaomi. Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet представляет собой два браслета, соединенные пружинистым тросом.

Устройство растягивается до двух метров, а жилу из нержавеющей стали практически невозможно перерезать. Кроме того, специальная застежка не дает ребенку ослабить браслет. Также пряжка оснащена замком, чтобы ее нельзя было расстегнуть. Ключ расположен со стороны родителя.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018