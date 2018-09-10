Xiaomi выпустила наручники для детей (фото)

Китайские разработчики компании Xiaomi выпустили поводок для детей Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet, стоимостью 8 долларов.

Благодаря специальным наручникам, ребенок не потеряется во время прогулки.

Читайте также: Xiaomi представила новый умный чемодан

Новый товар доступен на онлайн-площадке Youpin, которая принадлежит Xiaomi. Shuo Mi Anti-Lost Traction Bracelet представляет собой два браслета, соединенные пружинистым тросом.

Устройство растягивается до двух метров, а жилу из нержавеющей стали практически невозможно перерезать. Кроме того, специальная застежка не дает ребенку ослабить браслет. Также пряжка оснащена замком, чтобы ее нельзя было расстегнуть. Ключ расположен со стороны родителя.