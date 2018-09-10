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Малый и средний бизнес нашел поддержку в «Укргазбанке»

Государственный «Укргазбанк» признан лучшим в номинации «Целевое кредитование и международные программы» для малых и средних предпринимателей в рейтинге делового журнала «Бизнес». Об этом говорится на сайте банка.

Кроме того, заместитель председателя правления «Укргазбанка» Евгений Мецгер признан «Лучшим банкиром для МСБ». Он возглавил департамент малого и среднего бизнеса в 2015 году и перевыполнил стратегический план на 2020 год уже в 2017-м. Сегодня количество клиентов МСБ в «Укргазбанке» составляет более 54 тысяч.

Награда еще раз подтвердила успешную реализацию совместного проекта «Укргазбанка» и International Finance Corporation – «Стать лидером в сфере банковских услуг для МСБ».

Эксперты рейтинга отметили обновление кредитной продуктовой линейки банка для клиентов МСБ с учетом их потребностей, видов деятельности и конъюнктуры рынка. Специалисты акцентировали внимание на продуктивном сотрудничестве и действительно лояльных условиях кредитования по программам банка и Немецко-Украинского фонда, а также специальной программе ЭКО-кредитования, которая позволяет привлекать средства на реализацию проектов по энергосбережению, охране окружающей среды, уменьшению вредных выбросов в окружающую среду, возобновляемым источникам энергии и так далее.

В рейтинге участвовали банки, которые кроме собственного кредитования предлагают бизнесу займы по программам международных финансовых институтов, инвестирующих средства в развитие украинского предпринимательства. Кроме того, активно участвуют в партнерских программах с поставщиками сырья или оборудования, которыми чаще всего пользуются предприниматели.

Напомним, всего за 6 месяцев 2018 года «Укргазбанк» увеличил кредитный портфель более чем на 50%, который превысил 3 млрд грн.

По материалам Укргазбанк
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