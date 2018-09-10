Контроль пищевых продуктов: завершается второй этап изменений - Минагро

С 20 сентября 2018 года в Украине завершается второй этап перехода на новую систему контроля за безопасностью пищевых продуктов – НАССР.
Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.
“Система НАССР постепенно, но внедряется на наших производственных мощностях. Мы видим неплохой прогресс на предприятиях – это на сегодняшний день – 426 предприятий, которые уже внедрили систему НАССР. Еще 143 предприятия находятся как раз в процессе разработки или ее внедрения”, – отметила Трофимцева.
По ее словам, государство в этой сфере осуществляет мониторинг, аудит и контроль процессов на производстве. Контроль за внедрением системы НАССР возложен на Госпотребслужбу.
Наказание для злостных нарушителей предусмотрено довольно высокое – штраф в 30 минимальных зарплат для юридических лиц и 15 минимальных зарплат для физических лиц, вплоть до закрытия предприятия. При этом заместитель министра заверила, что сертификация НАССР, которую сегодня активно предлагают как услугу в интернете, совсем не обязательна, главное соблюдать гигиенические требования системы НАССР на всех этапах производства, которые производители вполне успешно могут внедрить сами.
Справка Finance.ua
- 20 сентября 2016 года вступил в силу раздел VII Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов». Этот закон был принят для гармонизации законодательств Украины и Евросоюза в сфере безопасности пищевого производства.
- Согласно этому закону все производители пищевых продуктов имеют 3 года, чтобы внедрить систему управления безопасностью НАССР (анализ рисков и контроля критических точек, которая действует в Европе). Эта работа предусматривает несколько этапов, в зависимости от вида деятельности и размера предприятия.