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Контроль пищевых продуктов: завершается второй этап изменений - Минагро

Контроль пищевых продуктов: завершается второй этап изменений - Минагро

С 20 сентября 2018 года в Украине завершается второй этап перехода на новую систему контроля за безопасностью пищевых продуктов – НАССР.

Об этом рассказала заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

“Система НАССР постепенно, но внедряется на наших производственных мощностях. Мы видим неплохой прогресс на предприятиях – это на сегодняшний день – 426 предприятий, которые уже внедрили систему НАССР. Еще 143 предприятия находятся как раз в процессе разработки или ее внедрения”, – отметила Трофимцева.

По ее словам, государство в этой сфере осуществляет мониторинг, аудит и контроль процессов на производстве. Контроль за внедрением системы НАССР возложен на Госпотребслужбу.

Наказание для злостных нарушителей предусмотрено довольно высокое – штраф в 30 минимальных зарплат для юридических лиц и 15 минимальных зарплат для физических лиц, вплоть до закрытия предприятия. При этом заместитель министра заверила, что сертификация НАССР, которую сегодня активно предлагают как услугу в интернете, совсем не обязательна, главное соблюдать гигиенические требования системы НАССР на всех этапах производства, которые производители вполне успешно могут внедрить сами.

Справка Finance.ua

  • 20 сентября 2016 года вступил в силу раздел VII Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов». Этот закон был принят для гармонизации законодательств Украины и Евросоюза в сфере безопасности пищевого производства.
  • Согласно этому закону все производители пищевых продуктов имеют 3 года, чтобы внедрить систему управления безопасностью НАССР (анализ рисков и контроля критических точек, которая действует в Европе). Эта работа предусматривает несколько этапов, в зависимости от вида деятельности и размера предприятия.
По материалам УКРИНФОРМ
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