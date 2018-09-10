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ЕС планирует запустить программу управления госфинансами Украины на 55 миллионов евро

ЕС планирует запустить программу управления госфинансами Украины на 55 миллионов евро

В ближайшее время Европейский Союз планирует начать реализацию Программы поддержки управления государственными финансами в Украине с бюджетом 55 млн евро.

Об этом сообщил и.о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов на своей странице в Facebook.

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“Принимали в ГФС делегацию от Представительства ЕС в Украине во главе с руководителем отдела Представительства по экономическому сотрудничеству, социального и регионального развития Мартином Клауке. Встреча неслучайна: в ближайшее время ЕС планирует начать реализацию Программы поддержки управления государственными финансами в Украине с бюджетом в размере 55 млн евро. Программа прежде всего направлена ​​на ГФС, поскольку ее ключевая цель – помочь фискальным органам Украины в управлении государственными финансами”, – отметил Бамбизов.

В частности, программа предусматривает изучение международной практики, методологии и инструментов для аудита электронных данных. Е-аудит – один из важных нововведений, которое призвано уменьшить нагрузку на налогоплательщиков при осуществлении проверок, с одной стороны, и повысить качество и эффективность налогового контроля с другой. Инициатива внедрить такой аудит входит в Стратегию развития ГФС.

По программе, ГФС получит поддержку в разработке соответствующей методологии е-аудита, а также в разработке стандартизированных электронных аудиторских вопросов, тестов и процедур.

Еще один принципиально важный вопрос – оценка рисков и работа по их уменьшению. В планах – предоставление украинским фискалам поддержки в разработке и обновлении критериев оценки рисков.

Ожидается также вклад европейцев в другие соответствующие стратегические инициативы ГФС. Это и разработка системы контроля за оборотом подакцизных товаров, и совершенствование механизмов и методов налогового контроля с целью уменьшения количества проверок субъектов хозяйствования и одновременно – повышение их качества.

Важным также является заимствование европейского опыта в борьбе с уклонением от уплаты налогов (в том числе – косвенные методы контроля доходов граждан, доступ к банковской тайне и т.п.). В частности – урегулирование вопроса контроля и налогообложения электронной коммерции.

По материалам УКРИНФОРМ
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