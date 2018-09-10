По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,978 грн ли 49,224 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 44). Максимальный курс продажи доллара 28,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,10-28,11 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 97,012 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

28,2000 – 5 000

28,1100 – 3 300

28,1000 – 30 000

28,1000 – 25 000

28,1000 – 1 000

28,1000 – 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,0800 – 5 300

28,0800 – 7 000

28,0800 – 14 000

28,0800 – 20 000

28,0800 – 3 600

28,0900 – 3 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1250 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0798 грн



*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.