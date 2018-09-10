По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (49,978 грн ли 49,224 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 44). Максимальный курс продажи доллара 28,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,10-28,11 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 95 активных заявок по доллару на сумму более 97,012 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,2000 – 5 000
28,1100 – 3 300
28,1000 – 30 000
28,1000 – 25 000
28,1000 – 1 000
28,1000 – 30 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,0800 – 5 300
28,0800 – 7 000
28,0800 – 14 000
28,0800 – 20 000
28,0800 – 3 600
28,0900 – 3 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1250 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0798 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.