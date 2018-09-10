Суд признал незаконность прожиточного минимума в Украине

Киевский апелляционный административный суд признал незаконным прожиточный минимум в Украине, который составляет 1777 гривен.

Соответствующее решение приняли во вторник, 11 сентября.

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В связи с этим проект “Открытый суд” объявил инициативу по формированию новой “потребительской корзины” и пересмотра размера прожиточного минимума в Украине. Об этом сообщил руководитель проекта Станислав Батрин.

“11 сентября 2018 года Киевский апелляционный административный суд в составе судей: Безименная Н.В., Кучма А.Ю., Алименко В.А. рассмотрел дело № 826/5661/16 и решил удовлетворить иск руководителя проекта “Открытый Суд” Станислава Батрина к Кабинету Министров Украины, при участии третьих лиц: Министерство здравоохранения Украины, Министерство социальной политики Украины, Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство финансов Украины,- о незаконности установления прожиточного минимума в Украине”, – говорится в сообщении.

Батрин отметил, что в связи с этим вступили в силу судебные решения в двух категориях дела, а именно о незаконности “потребительской корзины” в Украине и установления правительством прожиточного минимума в государстве.

“Вследствие вышеуказанных судебных решений, проектом “Открытый Суд” объявлена инициатива по формированию новой “потребительской корзины” и пересмотра размера прожиточного минимума в Украине, – который должен соответствовать требованиям к обеспечению конституционных гарантий на достойный уровень жизни”, – отметил Батрин.