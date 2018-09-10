Акции Apple устремились вниз после презентации новых iPhone

Презентация новых моделей iPhone и «умных» часов Apple Watch 4 не принесла ожидаемого финансового эффекта. Цена одной акции Apple снизилась с $223 до $221 в день презентации.

Отметим, что были представлены три новые модели iPhone. iPhone XS Max — самый большой смартфон в линейке iPhone с экраном 6,5 дюйма и разрешением 2688×1242 пикселей. Еще одна модель — iPhone XS — обладает экраном 5,8 дюйма с разрешением 2436×1125 пикселей. А также Apple выпустила бюджетную версию iPhone X — iPhone XR.

Невзирая на массу мелких изменений, ничего принципиально нового в аппаратной части iPhone в 2018 году рынку не показали. И неудивительно – прорывных технологий в последние годы появляется не так уж много. А те, что презентуются как революционные, на деле являются лишь немного усовершенствованными разработками прошлых лет.

Чего не отнять у американской компании – так это способности делать из каждой своей презентации настоящее шоу, которое давно приобрело на рынке статус главного технологического события года. Ну и, конечно, на Apple, как лидера дизайнерской мысли, ориентируются многие производители по всему миру. Пожалуй, именно эта составляющая презентации 2018 года и вызвала наибольший интерес.

Эксперты говорят, что первые iPhone нового поколения появятся в Украине не раньше октября. Учитывая, что по слухам цены на флагман Xs max будут стартовать с $999, в Украине за первые экземпляры станут просить порядка 40-45 тыс. грн. Младшая версия обойдется самым нетерпеливым любителям iPhone примерно в 30 тыс. грн. Для сравнения, нынче iPhoneX с 256 Гб на борту можно приобрести за 32 тыс. грн.