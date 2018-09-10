Страны ЕС смогут отказаться от сезонного перевода времени в индивидуальном порядке

Еврокомиссия предложила странам ЕС в 2019 году отказаться от сезонного перевода стрелок часов и в индивидуальном порядке выбрать зимнее или летнее время как постоянное.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

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Согласно предложению ЕК, последний обязательный переход на летнее время состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года, страны, выбравшие летнее время в качестве постоянного больше не будут переводить стрелки часов. Государства-члены, желающие навсегда оставить зимнее время, в последний раз переведут стрелки часов на час назад в воскресенье, 27 октября 2019 года.

Страны ЕС должны до апреля 2019 года определиться, какое время они предпочтут оставить на своей территории.

Предложение Европейской комиссии будет передано на утверждение в Европейский парламент и Совет ЕС.